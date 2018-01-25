"Ростов" не будет выставлен на продажу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что на данном этапе власти ведут работу над тем, чтобы "Ростов" занял достойное место в премьер-лиге. Голубев также добавил, что клуб не будет выставлен на продажу.

- Ни с кем переговоры о продаже клуба не ведутся, о понятии "продан" можно забыть, - цитирует ТАСС Голубев. - На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в премьер-лиге. Но если будут желающие поучаствовать в развитии футбола, то, конечно, надо разговаривать.

В этом году мы не ставили конкретной задачи у "Ростова" занять какое-то определенное место, задача была сделать команду. Если эта цель достигнута, то в следующем сезоне будут более конкретные задачи.