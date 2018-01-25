13:37 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" не будет выставлен на продажу

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что на данном этапе власти ведут работу над тем, чтобы "Ростов" занял достойное место в премьер-лиге. Голубев также добавил, что клуб не будет выставлен на продажу.

- Ни с кем переговоры о продаже клуба не ведутся, о понятии "продан" можно забыть, - цитирует ТАСС Голубев. - На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в премьер-лиге. Но если будут желающие поучаствовать в развитии футбола, то, конечно, надо разговаривать.

В этом году мы не ставили конкретной задачи у "Ростова" занять какое-то определенное место, задача была сделать команду. Если эта цель достигнута, то в следующем сезоне будут более конкретные задачи.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Felix BARSA

v.m.sem )))))))) Забирай, если СПАРТАК продается!!!

16:55

v.m.sem

Блииииин....,а я уже 100 рублей отложил,хотел уж забрать свинарник....

15:24

Stiffupperlip

Несколько месяцев назад зам Голубева и президент клуба в интервью был готов отдать Ростов за рубль достойному хозяину. Видимо , достойный претендент на покупку нашёлся , но решил обойтись без мзды областным чинушам , вот и последовали новые заявления .

13:50

Как так?

Что, интересно, может заставить именно "купить" актив, который не иметь перспектив быть хотя бы безубыточным? Как оцениваются такие "активы"? И не поэтому ли за исключением 3-4 клубов вся РФПЛ - за госчет?

13:48