"Ростов" не будет выставлен на продажу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что на данном этапе власти ведут работу над тем, чтобы "Ростов" занял достойное место в премьер-лиге. Голубев также добавил, что клуб не будет выставлен на продажу.
- Ни с кем переговоры о продаже клуба не ведутся, о понятии "продан" можно забыть, - цитирует ТАСС Голубев. - На данном этапе мы ведем работу над тем, чтобы команда заняла достойное место в премьер-лиге. Но если будут желающие поучаствовать в развитии футбола, то, конечно, надо разговаривать.
В этом году мы не ставили конкретной задачи у "Ростова" занять какое-то определенное место, задача была сделать команду. Если эта цель достигнута, то в следующем сезоне будут более конкретные задачи.
Felix BARSA
v.m.sem )))))))) Забирай, если СПАРТАК продается!!!
16:55
v.m.sem
Блииииин....,а я уже 100 рублей отложил,хотел уж забрать свинарник....
15:24
Stiffupperlip
Несколько месяцев назад зам Голубева и президент клуба в интервью был готов отдать Ростов за рубль достойному хозяину. Видимо , достойный претендент на покупку нашёлся , но решил обойтись без мзды областным чинушам , вот и последовали новые заявления .
13:50
Как так?
Что, интересно, может заставить именно "купить" актив, который не иметь перспектив быть хотя бы безубыточным? Как оцениваются такие "активы"? И не поэтому ли за исключением 3-4 клубов вся РФПЛ - за госчет?
13:48