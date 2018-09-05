"Ростов" назвал условие, при котором поддержал бы концерт Басты на "Ростов Арене"

"Ростов" на официальной странице во "ВКонтакте" ответил рэп-исполнителю Басте (Василию Вакуленко), который высказался по поводу ситуации с его концертом на "Ростов Арене" 29 сентября. Ранее пресс-служба дончан сообщила, что, если выступление пройдет согласно планам, все оставшиеся домашние игры – ближайшая из которых после концерта запланирована на 6 октября против "Оренбурга" – команда будет проводить на стадионе "Олимп-2".

"Что касается концерта – мы не выступаем против проведения конкретно Вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября, - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова". - Очередная домашняя игра "Ростова" против "Оренбурга" состоится 6 октября – и мы всерьез опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно.

Уверяем, что если бы ваш концерт был запланирован в одном из перерывов в чемпионате России по футболу, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, так как уважаем ваше творчество".

Баста готов отменить концерт на "Ростов Арене" //

Прав ли "Ростов" в том, что концерты убивают газон?