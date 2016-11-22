"Ростов" направил жалобу КДК на оскорбительный баннер в адрес Азмуна

"Ростов" направил жалобу в КДК РФС на оскорбительный баннер в адрес нападающего команды Сердара Азмуна, который вывесили болельщики "Рубина" (0:0) в матче 14-го тура чемпионата России. По ходу игры на трибуне болельщиков казанского клуба появился плакат, адресованный Азмуну, где был изображен форвард ростовчан с подписью "Лжец" на английском языке. Позже глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что организация на ближайшем заседании не будет рассматривать несогласованный плакат в адрес иранца.

"Ростов" подал жалобу в КДК на оскорбительный баннер в адрес нашего футболиста Сердара Азмуна", – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ростовчан.

Напомним, что Азмун, ранее принадлежавший "Рубину", с февраля 2015 года выступал за "Ростов" на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами до лета 2018 года. "Рубин" не согласился с трансфером игрока в "Ростов", подав жалобу в ФИФА.

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