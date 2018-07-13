"Ростов" начнет новый сезон на "Ростов Арене"

"Ростов" откроет новый сезон на "Ростов Арене" 28 июля, сообщает официальный портал Правительства Ростовской области. В этот день состоится матч чемпионата России против "Ахмата". Игра начнется в 21.30.

- Домашней площадкой для "Ростова" на данный момент остается стадион "Ростов Арена", - рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. - Первая игра с чеченским "Ахматом" пройдет уже 28 июля, и мы будем оказывать всяческую поддержку нашему клубу.

Напомним, сейчас футболисты донского клуба отправились на учебно-тренировочный сбор в Австрию и пробудут там до 22 июля.