"Ростов" на стадионе "Олимп-2" начал продажу билетов на матч с "Ахматом"

"Ростов" на официальном сайте сообщил о старте продаж на матч первого тура чемпионата России против "Ахмата". Реализация билетов будет осуществляться в кассах стадиона "Олимп-2", а также онлайн.

Пресс-служба клуба отмечает, что "Ростов Арена", на которой пройдет игра, входит в программу наследия ЧМ-2018.

"Сейчас ведется демонтаж временных конструкций чемпионата и адаптация сервисов стадиона к матчам РПЛ. Футбольный клуб "Ростов" будет развивать инфраструктуру нового стадиона для удобства комфорта болельщиков", - говорится в сообщении.

Матч "Ростов" - "Ахмат" состоится 28 июля. Начало игры - 21.30 по московскому времени.

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