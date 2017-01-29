"Ростов" на сборах тренирует "боевой клич"

Игроки "Ростова" во время занятия на тренажерах на сборах в Белеке потренировали "боевой клич", сообщает официальный твиттер клуба. Для дончан сезон возобновится 16 февраля домашним матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты".
Тренируем не только взаимодействия на поле. но и наш новый боевой клич!– Football Club Rostov (@rostovfc) 29 января 2017 г.
Всем привет из Белека! Скоро увидимся! #мыростов pic.twitter.com/CQksMRUC7q
sars882
Нубяшка что за бред? когда летом скандинавы так же делали никто не задавал подобных вопросов. клич всегда использовался для поднятия боевого духа. даже легендарное Ура является им.
20:23 29 января
баламошка
Забавненько)
19:58 29 января
Нубяшка
что за бред?
18:56 29 января