18:48 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" на сборах тренирует "боевой клич"

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Игроки "Ростова" во время занятия на тренажерах на сборах в Белеке потренировали "боевой клич", сообщает официальный твиттер клуба. Для дончан сезон возобновится 16 февраля домашним матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sars882

Нубяшка что за бред? когда летом скандинавы так же делали никто не задавал подобных вопросов. клич всегда использовался для поднятия боевого духа. даже легендарное Ура является им.

20:23 29 января

баламошка

Забавненько)

19:58 29 января

Нубяшка

что за бред?

18:56 29 января

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