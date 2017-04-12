"Ростов" удалил из списка спонсоров клуба на официальном сайте "Группа Агроком", завод "Тавр" и "ТНС энерго Ростов-на-Дону", сообщает "Коммерсант". Сейчас у команды осталось лишь два официальных спонсора, причем у компании "Омнитрейд" контракт истекает в мае.

Исключение "ТНС энерго" означает то, что "Ростов" лишился титульного спонсора и будет играть в "чистых" футболках.

В середине марта пресс-служба правительства Ростовской области заявила об имеющейся финансовой задолженности "Ростова" в сумме 360 миллионов рублей. Из них 250 миллионов – налоги на фонд оплаты труда и 110 миллионов – невыплаченные премиальные основному составу игроков. По информации пресс-службы, указанные долги планируется погасить до конца апреля.