"Ростов" удалил из списка спонсоров клуба на официальном сайте "Группа Агроком", завод "Тавр" и "ТНС энерго Ростов-на-Дону", сообщает "Коммерсант". Сейчас у команды осталось лишь два официальных спонсора, причем у компании "Омнитрейд" контракт истекает в мае.
Исключение "ТНС энерго" означает то, что "Ростов" лишился титульного спонсора и будет играть в "чистых" футболках.
В середине марта пресс-служба правительства Ростовской области заявила об имеющейся финансовой задолженности "Ростова" в сумме 360 миллионов рублей. Из них 250 миллионов – налоги на фонд оплаты труда и 110 миллионов – невыплаченные премиальные основному составу игроков. По информации пресс-службы, указанные долги планируется погасить до конца апреля.
Вопреки
Ajccio Футболки закупали давно, не выбрасывать же из-за маленьких буковок на спине
15:36
Вопреки
Стыдно за Спорт-Экспресс... Что бы писать о клубе, хоть бы периодически заглядывали на оф. страницу "Ростова" - ТНС - Энерго давно контракт закончился, как и с группой Саввиди... и майки ростовских игроков чисты АЖ с осени. На официальной странице ростовчан эти компании уже пару месяцев отсутствуют. Скоро будут другие, посолиднее. Но вот и спонсора НПЗ тоже прозевали, когда "Ростов" подписал с ним контракт - НИКТО два месяца не обращал внимание - перепечатывают друг у друга информацию... По-видимому, "Ростов" не очень жалует корреспондентов этого издания, раз не дает информации ???
15:34
Ajccio
Странно, а с Локо на футболках под шеей появилась надпись Агроком
15:30
Ржевский200
Так то "Группа Агроком" и завод "Тавр" это одно и тоже - пес саввиди.
15:06
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
хе--хе........ Ожидаемо. Зарплатные долги по-прежнему не погашены, спонсорам этот клуб больше не интересен, да и "киргизский волшебник" оказался даже не престидижитатором, а простым начальником автобусного парка.... Короче, пора возвращать команде прежнее название и заниматься тем, что они ОБЯЗАНЫ делать --- изготовлением и ремонтом СЕЛЬ--ХОЗ--МАШ........ Эх, сельские Маши, ТАКИЕ ""мужики"" будут вашим "РЕМОНТОМ" заниматься....
15:00