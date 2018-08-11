"Ростов" - "Крылья Советов": котировки букмекеров

В субботу, 11 августа, в Ростове-на-Дону пройдет матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Крыльями Советов". Игру принимает стадион "Ростов Арена". Начало встречи – 21.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Ростова" на успех с коэффициентом 1,68, а "Крыльев Советов" – 6,45. Ничья оценивается с коэффициентом 3,51.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Ростов" - "Крылья Советов": РПЛ, 3-й тур, 11 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)