"Ростов" - "Краснодару": мы выезжаем 17 сентября

"Ростов" ответил "Краснодару" на ироничный анонс матча 7-го тура чемпионата России. Встреча состоится в Краснодаре 18 сентября. После пяти проведенных игр во внутреннем первенстве команды набрали одинаковое количество очков - семь, пропустив по пять мячей.

"Видимо, коллеги из "Краснодара" уже переживают. Мы выезжаем 17 числа", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.