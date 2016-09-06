22:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" - "Краснодару": мы выезжаем 17 сентября

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"Ростов" ответил "Краснодару" на ироничный анонс матча 7-го тура чемпионата России. Встреча состоится в Краснодаре 18 сентября. После пяти проведенных игр во внутреннем первенстве команды набрали одинаковое количество очков - семь, пропустив по пять мячей.

"Видимо, коллеги из "Краснодара" уже переживают. Мы выезжаем 17 числа", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Они еще не знают, что дни Кононова в "Краснодаре" сочтены и Галицкий уже дал команду начинать переговоры с Бердыевым.... Вот и ждут "автобус" в надежде на восхождение золотое. Но кто же к трусливому бизнесмену пойдет, которого по команде и столиц можно "на колени" поставить... Все помнят прошлый год с добровольной передачей краснодарцами ЛЧ места армейским ад. ресурсникам, объявив о подарке за три тура до конца чемпионата. Теперь плачут о вредительстве арбитров... и это на фоне того, что "Ростов" просто убивают "мастера" со свистком - 3 удаления в 5-ти матчах, откровенно подсуживая хозяевам в Питере и Грозном... Теперь надеются, что им начнут помогать в матче с "Ростовом" - для этого эта истерика, в то время как ростовчане молчат, понимая, что топят по команде. Ну, ждите, плюшевые

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