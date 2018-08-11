"Ростов" Карпина проиграл "Крыльям" Тихонова. Первая победа Самары после возвращения

"Ростов" на своем поле в матче 3-го тура чемпионата России уступил "Крыльям Советов" (0:1). Перед перерывом отличился нападающий Александр Соболев.

Команда Андрея Тихонова одержала первую победу и нанесла команде Валерия Карпина первое поражение на старте РПЛ.

В случае победы "Ростов" мог выйти на первое место в турнирной таблице, "Крылья" с последней строчки поднялись на шестую.

Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:1 (0:1)

Гол: Соболев, 45+2.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Зуев, 66), Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Бурлак, Чичерин, Надсон (Алиев, 42), Полуяхтов, Чочиев (Ланин, 82), Соболев, Башкиров, Ткачук (Тихонов, 90+2), Яковлев.

Предупреждение: Гацкан, 48.

Судьи: КАРАСЕВ, Калугин (оба Москва), Демешко (Химки).

11 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 30986 зрителей.

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