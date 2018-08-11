"Ростов" Карпина проиграл "Крыльям" Тихонова. Первая победа Самары после возвращения

"Ростов" на своем поле в матче 3-го тура чемпионата России уступил "Крыльям Советов" (0:1). Перед перерывом отличился нападающий Александр Соболев.
Команда Андрея Тихонова одержала первую победу и нанесла команде Валерия Карпина первое поражение на старте РПЛ.
В случае победы "Ростов" мог выйти на первое место в турнирной таблице, "Крылья" с последней строчки поднялись на шестую.
Чемпионат России
Премьер-лига
3-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:1 (0:1)
Гол: Соболев, 45+2.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов (Зуев, 66), Гацкан, Калачев (Шомуродов, 89), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.
"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Бурлак, Чичерин, Надсон (Алиев, 42), Полуяхтов, Чочиев (Ланин, 82), Соболев, Башкиров, Ткачук (Тихонов, 90+2), Яковлев.
Предупреждение: Гацкан, 48.
Судьи: КАРАСЕВ, Калугин (оба Москва), Демешко (Химки).
11 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 30986 зрителей.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/