"Ростов" изменил порядок выдачи билетов на фанатскую трибуну "Ростов Арены"

"Ростов" на официальном сайте сообщил, что клуб принял решение изменить порядок выдачи пригласительных билетов активным болельщикам команды. Дончане объяснили такой шаг тем фактом, что на "Ростов Арене", которая летом примет матчи чемпионата мира-2018, были зафиксированы нарушения правил поведения на спортивных мероприятиях со стороны зрителей.

"Мы вынуждены принять решение о том, что выдача пригласительных билетов активным болельщикам будет осуществляться под роспись в реестре (только для держателей абонементов Ю3,Ю4), – говорится в сообщении клуба.

Как получить пригласительные билеты на сектор D (Южная трибуна)?

У Игоря Холода в АНО "Спортивный клуб "Клуб болельщиков ФК РСМ".

Обращаем ваше внимание, что болельщики, который использовали пиротехнику на матче между ФК "Ростов" и ФК "СКА-Хабаровск" уже задержаны и в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности.

Убедительно просим вас соблюдать правила поведения зрителей на спортивных мероприятиях, и ждем от вас активной поддержки, которая требуется команде".

Ближайший домашний матч "Ростов" проведет 29 апреля. В 28-м туре чемпионата России команда Валерия Карпина примет "Тосно". Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.