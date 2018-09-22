"Ростов" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 8-го тура чемпионата России.

Команда Валерия Карпина с 15 очками занимает второе место, команда Сергея Томарова с 8 очками ушла с последней строчки в турнирной таблице, опередив "Арсенал".

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Уфа" – 0:0

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев (Зуев, 83), Гулиев, Салетрос (Калачев, 53), Гацкан, Ионов, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 70).

"Уфа": Беленов, Йокич, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Живоглядов, Кротов (Алиев, 90), Карп, Тилль, Сысуев (Безденежных, 46), Игбун (Бизяк, 90+5).

Предупреждения: Игбун, 18. Вилюш, 29. Табидзе, 71. Йокич, 87.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Семенов (Гатчина), Глот (Ярославль).

22 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам