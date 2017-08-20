"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью

"Ростов" и "Краснодар" разошлись миром в матче 7-го тура чемпионата России.
На 42-й минуте встречи серьезную ошибку допустил арбитр Михаил Вилков, не удалив форварда хозяев Владимира Дядюна за фол на Михайло Ристиче, который получил травму и был замене. В том же эпизоде Вилков удалил врача "быков".
"Ростов" (14 очков) занимает третье место в турнирной таблице, "Краснодар" (12) - пятое.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Краснодар" - 0:0
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Мевля, Бобен, Устинов, Калачев, Гацкан (Могилевец, 46), Юсупов, Зуев (Думбья, 67), Дядюн (Шомуродов, 77).
"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Классон (Иван, 84), Газинский, Ристич (Жоаузинью, 45), Мамаев, Жигулев, Игнатьев (Смолов, 61).
Предупреждения: Мартынович, 35. Дядюн, 42.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Кобзев (Москва), Колосков (Уфа).
20 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
King's Bounty IX
Бились ребята.
22:03
disss
А что!? Хоть и 0:0, но игра очень интересная! Побольше бы такой страсти, напряжения и желания выиграть!
22:01
HAZELSAMARA
Неплохой матч - прежде всего по "движухе" и по желанию играть. Оказывается, можно и в рамках РФПЛ сыграть "смотрибельные" 0-0. Могу предположить, что участие в еврокубках (четвёртый сезон подряд у краснодарцев и прошлый сезон у ростовчан) пошло командам на пользу - там-то приходится сражаться интенсивнее нежели в нашем "болоте".
22:00
Slim Taller
Эх,Юсупов,Юсупов....Не князь...
22:00