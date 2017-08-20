21:58 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" и "Краснодар" сыграли вничью

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"Ростов" и "Краснодар" разошлись миром в матче 7-го тура чемпионата России.

На 42-й минуте встречи серьезную ошибку допустил арбитр Михаил Вилков, не удалив форварда хозяев Владимира Дядюна за фол на Михайло Ристиче, который получил травму и был замене. В том же эпизоде Вилков удалил врача "быков".

"Ростов" (14 очков) занимает третье место в турнирной таблице, "Краснодар" (12) - пятое.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Краснодар" - 0:0

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Мевля, Бобен, Устинов, Калачев, Гацкан (Могилевец, 46), Юсупов, Зуев (Думбья, 67), Дядюн (Шомуродов, 77).

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Классон (Иван, 84), Газинский, Ристич (Жоаузинью, 45), Мамаев, Жигулев, Игнатьев (Смолов, 61).

Предупреждения: Мартынович, 35. Дядюн, 42.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Кобзев (Москва), Колосков (Уфа).

20 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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King's Bounty IX

Бились ребята.

22:03

disss

А что!? Хоть и 0:0, но игра очень интересная! Побольше бы такой страсти, напряжения и желания выиграть!

22:01

HAZELSAMARA

Неплохой матч - прежде всего по "движухе" и по желанию играть. Оказывается, можно и в рамках РФПЛ сыграть "смотрибельные" 0-0. Могу предположить, что участие в еврокубках (четвёртый сезон подряд у краснодарцев и прошлый сезон у ростовчан) пошло командам на пользу - там-то приходится сражаться интенсивнее нежели в нашем "болоте".

22:00

Slim Taller

Эх,Юсупов,Юсупов....Не князь...

22:00