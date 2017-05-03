"Ростов" и "Краснодар" интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стивен Одей привлек внимание ряда европейских клубов, среди которых оказались российские. Как сообщает Voetbalzone, 19-летним игроком клуба "МФМ" интересуются "Ростов", "Краснодар", "Копенгаген", "Гент" и "Селтик".
Специалисты по африканскому футболу сравнивают манеру игры Одея со стилем мексиканца Хавьера Эрнандеса. Сам Одей признался, что мечтает в итоге оказаться в "Ливерпуле", за который болеет с детства.
Levbereg
Басист Думбик летом вернется, да и Баштуш-мл. где-то в запасе) А в основе да, как-то так сложилось в этом сезоне) 20:38____________________________________ Это да. Баштуша видимо подготавливают до уровня ПЛ. А на счет Думбии удивлен, что отдали в аренду. Для Европы он бы пригодился.
20:54
Басист
Levbereg === Думбик летом вернется, да и Баштуш-мл. где-то в запасе) А в основе да, как-то так сложилось в этом сезоне)
20:38
Басист
Да уже ж была такая новость вроде, не далее как зимой?)
20:37
Levbereg
Кстати, в Ростове за многие годы не играет ни одного темнокожего футболиста!
20:20