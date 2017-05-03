"Ростов" и "Краснодар" интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стивен Одей привлек внимание ряда европейских клубов, среди которых оказались российские. Как сообщает Voetbalzone, 19-летним игроком клуба "МФМ" интересуются "Ростов", "Краснодар", "Копенгаген", "Гент" и "Селтик".

Специалисты по африканскому футболу сравнивают манеру игры Одея со стилем мексиканца Хавьера Эрнандеса. Сам Одей признался, что мечтает в итоге оказаться в "Ливерпуле", за который болеет с детства.