19:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" и "Краснодар" интересуются лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии

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Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стивен Одей привлек внимание ряда европейских клубов, среди которых оказались российские. Как сообщает Voetbalzone, 19-летним игроком клуба "МФМ" интересуются "Ростов", "Краснодар", "Копенгаген", "Гент" и "Селтик".

Специалисты по африканскому футболу сравнивают манеру игры Одея со стилем мексиканца Хавьера Эрнандеса. Сам Одей признался, что мечтает в итоге оказаться в "Ливерпуле", за который болеет с детства.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Levbereg

Басист Думбик летом вернется, да и Баштуш-мл. где-то в запасе) А в основе да, как-то так сложилось в этом сезоне) 20:38____________________________________ Это да. Баштуша видимо подготавливают до уровня ПЛ. А на счет Думбии удивлен, что отдали в аренду. Для Европы он бы пригодился.

20:54

Басист

Levbereg === Думбик летом вернется, да и Баштуш-мл. где-то в запасе) А в основе да, как-то так сложилось в этом сезоне)

20:38

Басист

Да уже ж была такая новость вроде, не далее как зимой?)

20:37

Levbereg

Кстати, в Ростове за многие годы не играет ни одного темнокожего футболиста!

20:20