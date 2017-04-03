"Ростов" и "Краснодар" голов не забили

В матче 21-го тура чемпионата России "Ростов" дома сыграл вничью с "Краснодаром" – 0:0. Ростовчане набрали 31 очко, обогнали "Амкар" и поднялись 6-е место в турнирной таблице. "Быки" занимают четвертую строчку, имея в своем активе 34 результативных балла.
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – 0:0
"Ростов": Медведев, Калачев, Симич (Байрамян, 90+1), Мевля, Кудряшов, Терентьев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Бухаров, 69), Полоз (Девич, 76).
"Краснодар": Крицюк, Калешин (Петров, 12), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Перейра, Каборе, Газинский, Мамаев (Жоаузинью, 77), Классон (Подберезкин, 90), Смолов.
Предупреждения: Каборе, 39. Мартынович, 63. Перейра, 78. Смолов, 90+3.
Судьи: ТУРБИН. Кобзев (все Москва), Богданов (Верея).
3 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
King's Bounty 161
Наверно в этом году без еврокубков...
21:55
Басист
Потрясающий матч, потрясающие команды. Обе. Очень по-человечески несправедливо и плохо для России, что в еврокубках в следующем сезоне будет играть только одна из них. Мужики - молодцы, игра была супер и наиболее справедливым исходом была бы победа. Немного не повезло. Медведев - умничка, сегодня играл уже совершенно по-джанаевски, спокойно, уверенно и классно, и заслуженно продлил свою сухую серию уже до 470 с лишним минут (эй, просыпайтесь, статистики СЭ!). Симича - с весьма уверенным и достойным дебютом, Мевлю - с успешно пройденным тестом на звание руководителя ростовской обороны.
21:53
regiment
а в теме про спартак больше комментов
21:53
Дон_Румата
Смотрел второй тайм. Судя по нему, Ростов атаковал много, но как-то бестолково. Краснодар в этом плане был опаснее и внятнее.
21:48
Басист
Kupservas === За три матча, так-то. Терек ещё. У Бекиича чётки на перезагрузке, походу.
21:47
Басист
Для России было бы лучше, если бы вместо кого бы то ни было в Лиге Чемпионов играли Ростов и Краснодар
21:46
Kupservas
Пора Ростову в церковь., грехи снимать. За 2 матча столько моментов!
21:29