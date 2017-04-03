21:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" и "Краснодар" голов не забили

0
0
0
0
7

В матче 21-го тура чемпионата России "Ростов" дома сыграл вничью с "Краснодаром" – 0:0. Ростовчане набрали 31 очко, обогнали "Амкар" и поднялись 6-е место в турнирной таблице. "Быки" занимают четвертую строчку, имея в своем активе 34 результативных балла.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – 0:0

"Ростов": Медведев, Калачев, Симич (Байрамян, 90+1), Мевля, Кудряшов, Терентьев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Бухаров, 69), Полоз (Девич, 76).

"Краснодар": Крицюк, Калешин (Петров, 12), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Перейра, Каборе, Газинский, Мамаев (Жоаузинью, 77), Классон (Подберезкин, 90), Смолов.

Предупреждения: Каборе, 39. Мартынович, 63. Перейра, 78. Смолов, 90+3.

Судьи: ТУРБИН. Кобзев (все Москва), Богданов (Верея).

3 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
0
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

King's Bounty 161

Наверно в этом году без еврокубков...

21:55

Басист

Потрясающий матч, потрясающие команды. Обе. Очень по-человечески несправедливо и плохо для России, что в еврокубках в следующем сезоне будет играть только одна из них. Мужики - молодцы, игра была супер и наиболее справедливым исходом была бы победа. Немного не повезло. Медведев - умничка, сегодня играл уже совершенно по-джанаевски, спокойно, уверенно и классно, и заслуженно продлил свою сухую серию уже до 470 с лишним минут (эй, просыпайтесь, статистики СЭ!). Симича - с весьма уверенным и достойным дебютом, Мевлю - с успешно пройденным тестом на звание руководителя ростовской обороны.

21:53

regiment

а в теме про спартак больше комментов

21:53

Дон_Румата

Смотрел второй тайм. Судя по нему, Ростов атаковал много, но как-то бестолково. Краснодар в этом плане был опаснее и внятнее.

21:48

Басист

Kupservas === За три матча, так-то. Терек ещё. У Бекиича чётки на перезагрузке, походу.

21:47

Басист

Для России было бы лучше, если бы вместо кого бы то ни было в Лиге Чемпионов играли Ростов и Краснодар

21:46

Kupservas

Пора Ростову в церковь., грехи снимать. За 2 матча столько моментов!

21:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...