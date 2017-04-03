"Ростов" и "Краснодар" голов не забили

В матче 21-го тура чемпионата России "Ростов" дома сыграл вничью с "Краснодаром" – 0:0. Ростовчане набрали 31 очко, обогнали "Амкар" и поднялись 6-е место в турнирной таблице. "Быки" занимают четвертую строчку, имея в своем активе 34 результативных балла.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – 0:0

"Ростов": Медведев, Калачев, Симич (Байрамян, 90+1), Мевля, Кудряшов, Терентьев, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Бухаров, 69), Полоз (Девич, 76).

"Краснодар": Крицюк, Калешин (Петров, 12), Мартынович, Гранквист, Рамирес, Перейра, Каборе, Газинский, Мамаев (Жоаузинью, 77), Классон (Подберезкин, 90), Смолов.

Предупреждения: Каборе, 39. Мартынович, 63. Перейра, 78. Смолов, 90+3.

Судьи: ТУРБИН. Кобзев (все Москва), Богданов (Верея).

3 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"