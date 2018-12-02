"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью

"Ростов" и ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России победителя не выявили - 0:0.

На 55-й минуте встречи пенальти не реализовал нападающий армейцев Никола Влашич. Мяч отбил Сергей Песьяков. 21-летний хорват мог добить мяч, однако ударил выше вырот.

На 89-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

ЦСКА располагается на третье строчке в турнирной таблице, однако может пропустить вперед "Локомотив", который сегодня играет со "Спартаком".

"Ростов" занимает пятое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Ростов" - ЦСКА - 0:0

Нереализованный пенальти: Влашич, 55 (вратарь)

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Р.Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Логашов, Юсупов, Гацкан, Зуев, Ионов (Шомуродов, 80), Сигурдарсон.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бистрович, Обляков, А.Сигурдссон (Кучаев, 67), Влашич (Бийол, 90+2), Нисимура (Чалов, 57).

Предупреждения: Влашич, 4. Обляков, 49. Юсупов, 49. Зуев, 56. Щенников, 64.

Удаление: Обляков, 89 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Семенов (Гатчина).

2 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.