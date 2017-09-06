"Ростов" и ЧОП подали друг на друга в суд

Частное охранное предприятие "Карат" подало в суд на "Ростов" и требует взыскать с клуба более 400 тысяч рублей за оказание услуг, сообщает donnews.ru. В ответ "Ростов" подал встречный иск на сумму 3,9 миллиона рублей в качестве ущерба за ненадлежащее оказание услуг.

5 сентября состоялось предварительное заседание по делу. Судья назначил рассмотрение иска на 3 октября.

В августе "Ростов" уже проиграл одно дело - клуб обязали выплатить 8,5 миллиона рублей министерству имущественных и земельных отношенией в качестве долга за аренду земли.