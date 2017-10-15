"Ростов" - фаворит матча с "Рубином" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 13-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Рубином". Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" - "Рубин"

Прогноз Winline – П1 2.15 – Н 2.82 – П2 3.84

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Рубин".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Рубин" – в воскресенье, 15 октября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Устинов - Калачев, Зуев, Могилевец, Думбья - Бухаров.

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Гранат, Сесар Навас, Кудряшов, Набиуллин - М'Вила - Канунников, Оздоев, Гекдениз - Азмун.

ПОТЕРИ: Бобен, Юсупов (оба - травма), Гацкан (дисквалификация) - Камболов, Кузьмин, Лестьенн (все - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Ростов" не проигрывает "Рубину" четыре матча подряд. В трех встречах дончане одержали победы, еще один раз сыграли вничью.

Ростовчане крайне неудачно играют на своем поле. В пяти матчах они набрали всего 5 очков. Хуже в родных стенах выглядит только "Амкар", который набрал всего 4 очка в пяти матчах.

Последняя победа "Рубина" в Ростове-на-Дону датирована сентябрем 2014 года.

В последних двух матчах премьер-лиги "Рубин" уступил с одинаковым счетом 0:1.

ПРОГНОЗ

Сергей КИРЬЯКОВ, бывший нападающий сборной России:

1:1. Приезд Бердыева в Ростов-на-Дону – интрига. "Ростов" наверняка будет настраиваться по-особому. Команды сейчас примерно одного уровня и играют в похожий футбол. Ничья.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, заместитель шефа отдела: футбола "СЭ":

0:0. Вопрос в том, можно ли рассчитывать на голы. Матч принципиальный – и даже слишком для того, чтобы ждать каких-то красот.