"Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова" в новом сезоне

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что "Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова". По его словам, финансовые и организационные вопросы будут решены.

– Будет ли "Ростов Арена" домашним стадионом для "Ростова"? Конечно, да, – цитирует ТАСС Гуськова. – Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели будет проводиться совещание с балансодержателем данного объекта, футбольным клубом "Ростов", правительством Ростовской области для того, чтобы все эти вопросы – финансовые и организационные – решить.

13 июля в прессе появились сообщения о том, что клуб премьер-лиги продолжит играть на стадионе "Олимп 2" из-за высокой арендной платы за "Ростов Арену". Позднее в этот же день министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян заверил, что клуб начнет новый сезон на новом стадионе.

В первом туре чемпионата России-2018/19 "Ростов" дома сыграет с "Ахматом". Встреча состоится 28 июля.

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