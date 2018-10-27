"Ростов" – "Анжи": за что Карасев удалил Скопинцева?

На 53-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Ростов" – "Анжи" арбитр Сергей Карасев поступил правильно, наказав Дмитрия Скопинцева предупреждением за неспортивное поведение. Для полузащитника ростовчан оно стало вторым – судья вслед за желтой достал красную карточку.

Что же послужило причиной такого наказания? Скопинцев попытался обмануть Карасева и заработать пенальти. Но рефери, занимавший хорошую позицию, верно разобрался в случившемся и определил, что ростовчанин упал сам. (Александр Бобров)

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