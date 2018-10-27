20:37 | Футбол — РПЛ

"Ростов" – "Анжи": за что Карасев удалил Скопинцева?

Обсудить
0

На 53-й минуте матча 12-го тура чемпионата России "Ростов""Анжи" арбитр Сергей Карасев поступил правильно, наказав Дмитрия Скопинцева предупреждением за неспортивное поведение. Для полузащитника ростовчан оно стало вторым – судья вслед за желтой достал красную карточку.

Что же послужило причиной такого наказания? Скопинцев попытался обмануть Карасева и заработать пенальти. Но рефери, занимавший хорошую позицию, верно разобрался в случившемся и определил, что ростовчанин упал сам. (Александр Бобров)

Все о чемпионате России – здесь.

Ростов - Анжи

 

Опрос

Как закончится матч 12-го тура РПЛ ЦСКА - "Краснодар"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...