"Ростов" - "Ахмат": Был ли пенальти на Ионове?

На 64-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Ростов" – "Ахмат" арбитр Алексей Сухой не стал наказывать защитника гостей Плиева 11-метровым ударом после падения в штрафной площади грозненцев хавбека Ионова. Правильно ли поступил судья?

Чтобы сделать однозначный вывод, нужно посмотреть несколько видеоповторов с разных ракурсов. Одного показанного видеоповтора крупным планом, к сожалению, недостаточно. Можно только предположить, что Плиев зацепил правую ногу Ионова, и что Сухой ошибся, не назначив пенальти. (Александр БОБРОВ)

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