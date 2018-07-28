"Ростов" - "Ахмат": прогноз букмекеров

В субботу, 28 июля, в Ростове-на-Дону пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Ахматом". Игру принимает стадион "Ростов Арена". Начало встречи – 21.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Ростова" на успех с коэффициентом 2,65, а "Ахмата" – 3,07. Ничья оценивается с коэффициентом 3,01.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Ростов" - "Ахмат": РПЛ, 1-й тур, 28 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)