Российский еврейский конгресс позвал фанатов ЦСКА обсудить антисемитизм в спорте

Российский еврейский конгресс пригласил болельщиков ЦСКА для обсуждения проблемы антисемитизма в спорте.
– 1 ноября 2016 года в рамках Московской международной конференции по противодействию антисемитизму "Защитим будущее" пройдет круглый стол на тему антисемитизма в спорте. Эта тема неожиданно актуализировалась в связи с появлением тренера футбольного клуба ЦСКА Леонида Слуцкого в видеоролике, посвященном празднованию Рош а-Шана. Социальные сети буквально взорвались антисемитскими комментариями, некоторые спортивные оффлайн-издания также отнеслись к этому факту нетолерантно.
Мы приглашаем к дискуссии руководителей фанатских объединений ЦСКА и спортивных журналистов, хорошо знакомых с темой, – говорится в сообщении конгресса.
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Звездоносец
А если не пойдут на встречу ,то что будет ? Бен Лазар приедет разбираться ? А интересно, когда кавказцы пригласят ?
23:24
merniloskut
Гинер перекрестился...
23:13