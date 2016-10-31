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Российский еврейский конгресс позвал фанатов ЦСКА обсудить антисемитизм в спорте

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Российский еврейский конгресс пригласил болельщиков ЦСКА для обсуждения проблемы антисемитизма в спорте.

– 1 ноября 2016 года в рамках Московской международной конференции по противодействию антисемитизму "Защитим будущее" пройдет круглый стол на тему антисемитизма в спорте. Эта тема неожиданно актуализировалась в связи с появлением тренера футбольного клуба ЦСКА Леонида Слуцкого в видеоролике, посвященном празднованию Рош а-Шана. Социальные сети буквально взорвались антисемитскими комментариями, некоторые спортивные оффлайн-издания также отнеслись к этому факту нетолерантно.
Мы приглашаем к дискуссии руководителей фанатских объединений ЦСКА и спортивных журналистов, хорошо знакомых с темой, – говорится в сообщении конгресса.

 

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Дополнительная информация

http://help.rjc.ru/site.aspx?SECTIONID=722541&IID=3451694

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Звездоносец

А если не пойдут на встречу ,то что будет ? Бен Лазар приедет разбираться ? А интересно, когда кавказцы пригласят ?

23:24

merniloskut

Гинер перекрестился...

23:13

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