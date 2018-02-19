Российские клубы тратят на зарплаты игроков более 70 процентов выручки

В 2016 году клубы впервые за последние пять лет продемонстрировали положительный финансовый результат (+ 3,2 миллиарда рублей). Основной фактор, позволивший выйти в плюс, – повышение выручки от продажи билетов и абонементов, а также от спонсорских соглашений.

Отмечается, что по совокупным доходам клубов высший дивизион России значительно уступает ведущим лигам Европы. При этом 72 процента выручки за 2016 год российские клубы потратили на зарплаты игроков (это 502 миллиона евро). Это больше, чем в Турции (71 процент), Франции (69), Италии (68), Англии (63), Испании (57), Германии (50).