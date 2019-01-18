Российские клубы совокупно потратили 400 миллионов евро на формирование составов

Российские футбольные клубы совокупно потратили на формирование своих составов 400 миллионов евро, информирует "РИА Новости" со ссылкой на отчет УЕФА.

По данному показателю российские клубы занимает седьмое место в Европе. Как отмечается в отчете УЕФА, сумма в 400 миллионов евро - "эквивалент половины годового дохода, что свидетельствует о сбалансированности трансферных расходов".

Отчет по лицензированию клубов УЕФА сводит воедино подробный сравнительный анализ прошедшей аудит финансовой отчетности 700 клубов по каждому году за последние десять лет, а также содержит данные ряда других крупных исследований УЕФА.