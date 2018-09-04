Российские клубы могут провести выставочные матчи в Катаре перед ЧМ-2022

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" сообщил, что в будущем Суперкубок России может быть разыгран за пределами страны. Также он отметил, что Катар предложил провести в стране выставочные матчи с участием российских команд.

- Испания задает моду в футболе. Обсуждалась ли ситуация, когда в ла лиге предложили проводить матчи за пределами страны?

- Около 23 клубов в Испании поддержали эту идею. В основном, это маленькие команды. Мы считаем, что выставочные матчи можем проводить - не текущего чемпионата России, а, например, Суперкубок России. Уже есть предложение. Провели переговоры с Катаром. Обсуждали выставочные матчи в преддверии чемпионата мира-2022.