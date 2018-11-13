Российская премьер-лига рассказала главным тренерам о порядке внедрения VAR

Вчера, 12 ноября состоялась встреча главных тренеров и руководителей клубов чемпионата России, на которой обсудили принципы формирования календаря сезона. Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин подробно рассказал представителям клубов о порядке внедрения системы VAR на матчах РПЛ.

На совещании главные тренеры высказались по ключевым вопросам формирования календаря и организации Российской Премьер-Лиги.

– Чемпионат мира 2018 года оставил богатое наследие, мы видим постоянно растущий интерес к нашей любимой игре в футбол, – сказал Прядкин на собрании. – Главная задача – сохранить поступательное развитие профессионального футбола в России. Уверен, что такие встречи станут традиционными.

Планируется, что система видеопомощи арбитрам (VAR) появится в чемпионате России в следующем сезоне.