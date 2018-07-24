Российская премьер-лига представила промо-ролик нового сезона

РПЛ в Твиттере опубликовала ролик, посвященный стартующему 28 июля новому сезону чепионата России. В записи делается акцент на новый логотип турнира - монохромного медведя, контур которого обрамляют цвета российского флага.
В первом матче нового сезона сыграют "Урал" и "Анжи". Встреча пройдет на "Екатеринбург Арене", начало - 16.30 по московскому времени.
Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип.– РПЛ (@rfpl) 24 июля 2018 г.
Новая Российская Премьер-Лига.#РоссийскаяПремьерЛига #РПЛ #скороновыйсезон pic.twitter.com/nq7KTXLtBf