23:26 | Футбол — РПЛ

Роша рассказал об особенностях тренировок при Кононове

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Нападающий "Спартака"  Педро Роша заявил, что команда получает удовольствие от сбора, который проводит тренерский штаб Олега Кононова. 24-летний бразилец рассказал, что команда делает особый акцент на игровых упражнениях.

- У каждого тренерского штаба своя философия. У нашего она заключается в работе с мячом, в игровых упражнениях, - приводит слова Роши официальный сайт "Спартака". - И команде это нравится. Ведь часто бывает так, что первый сбор – это бег, упражнения без мяча. У нас здесь все иначе. Мы получаем удовольствие от процесса и надеемся, что это принесет результат в официальных матчах.

В текущем сезоне Роша принял участие в четырех матчах за "Спартак" и не отметился результативными действиями. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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https://spartak.com/news/2019-01-12-chto_mozhet_byt_luchshe_khoroshey_dvustoronki/

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