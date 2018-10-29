Роша полетел в Америку. По семейным обстоятельствам

Форвард "Спартака" Педро Роша отправился в Америку по семейным обстоятельствам, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что в семье футболиста ожидается пополнение. Поэтому игрок улетел из России, чтобы быть вместе с супругой.

Напомним, что Роша не полетел в Казань на матч 12-го тура российской премьер-лиги. Форвард продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе