11:48 | Футбол — РПЛ

Роша полетел в Америку. По семейным обстоятельствам

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Форвард "Спартака" Педро Роша отправился в Америку по семейным обстоятельствам, информирует пресс-служба клуба.

Сообщается, что в семье футболиста ожидается пополнение. Поэтому игрок улетел из России, чтобы быть вместе с супругой.

Напомним, что Роша не полетел в Казань на матч 12-го тура российской премьер-лиги. Форвард продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе

 

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