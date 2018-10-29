Роша полетел в Америку. По семейным обстоятельствам

Форвард "Спартака" Педро Роша отправился в Америку по семейным обстоятельствам, информирует пресс-служба клуба.
Сообщается, что в семье футболиста ожидается пополнение. Поэтому игрок улетел из России, чтобы быть вместе с супругой.
Напомним, что Роша не полетел в Казань на матч 12-го тура российской премьер-лиги. Форвард продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе
Наш нападающий Педро @roocha_94 Роша улетел в Америку к супруге. В семье игрока #Спартак’а ожидается пополнение. 🔴⚪️🤗 pic.twitter.com/EzpRZsUTFQ– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 октября 2018 г.
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