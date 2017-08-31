Роша обошелся "Спартаку" дороже Промеса

Новичок "Спартака" Педро Роша, который перешел из "Гремиу", обошелся красно-белым дороже Квинси Промеса. Спартаковцы заплатили за переход форварда 12 миллионов евро. Это на 500 тысяч меньше заплаченного "Твенте" за трансфер голландского нападающего.



10 САМЫХ ДОРОГИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ "СПАРТАКА"