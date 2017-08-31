Роша обошелся "Спартаку" дороже Промеса

Новичок "Спартака" Педро Роша, который перешел из "Гремиу", обошелся красно-белым дороже Квинси Промеса. Спартаковцы заплатили за переход форварда 12 миллионов евро. Это на 500 тысяч меньше заплаченного "Твенте" за трансфер голландского нападающего.
10 САМЫХ ДОРОГИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ "СПАРТАКА"
|
Игрок
|
Страна
|
Год
|
Откуда
|
Стоимость*
|
Бразилия
|
2016
|
Сампдория
|
12 500 000
|
Ирландия
|
2010
|
Селтик
|
12 000 000
|
Бразилия
|
2017
|
Гремиу
|
12 000 000
|
Голландия
|
2014
|
Твенте
|
11 500 000
|
Аргентина
|
2010
|
Эспаньол
|
10 000 000
|
Нигерия
|
2011
|
Фенербахче
|
10 000 000
|
Аргентина
|
2005
|
Ривер Плейт
|
8 600 000
|
Бразилия
|
2012
|
Васко да Гама
|
8 000 000
|
Армения
|
2013
|
Кубань
|
8 000 000
|
Россия
|
2013
|
Локомотив
|
8 000 00
* В евро по данным transfermarkt.de
- Денис Глушаков
- Эйден Макгиди
- Спартак (футбол)
- Фернандо Кавенаги
- Николас Пареха
- Твенте
- Гремиу ПА
- Эммануэл Эменике
- Ромулу Монтейру
- Арас Езбилис
- Квинси Промес
- Фернанду Лукас Мартинс
- Педро Роша