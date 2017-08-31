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22:12 | Футбол — РФПЛ

Роша обошелся "Спартаку" дороже Промеса


Новичок "Спартака" Педро Роша, который перешел из "Гремиу", обошелся красно-белым дороже Квинси Промеса. Спартаковцы заплатили за переход форварда 12 миллионов евро. Это на 500 тысяч меньше заплаченного "Твенте" за трансфер голландского нападающего.
 

10 САМЫХ ДОРОГИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ "СПАРТАКА"

Игрок

Страна

Год

Откуда

Стоимость*

ФЕРНАНДУ

Бразилия

2016

Сампдория

12 500 000

Эйден МАКГИДИ

Ирландия

2010

Селтик

12 000 000

Педро РОША

Бразилия

2017

Гремиу

12 000 000

Квинси ПРОМЕС

Голландия

2014

Твенте

11 500 000

Николас ПАРЕХА

Аргентина

2010

Эспаньол

10 000 000

Эммануэл ЭМЕНИКЕ

Нигерия

2011

Фенербахче

10 000 000

Фернандо КАВЕНАГИ

Аргентина

2005

Ривер Плейт

8 600 000

РОМУЛУ

Бразилия

2012

Васко да Гама

8 000 000

Арас ЕЗБИЛИС

Армения

2013

Кубань

8 000 000

Денис ГЛУШАКОВ

Россия

2013

Локомотив

8 000 00

* В евро по данным transfermarkt.de

Трансферное окно закрывается. LIVE!

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