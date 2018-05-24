Роналдинью: "Анжи" и "Локомотив"? У меня были предложения от российских команд"

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдинью в интервью "Известиям" отметил, что у него были предложения от российских команд. Также он подчеркнул, что не согласился бы стать функционером в одном из клубов восточной Европы, как Диего Марадона.

– Недавно Диего Марадона стал председателем правления брестского "Динамо". Вам было бы интересно поработать функционером в одном из клубов восточной Европы?

– Нет, спасибо, это не для меня (улыбается).

– Во время вашей игровой карьеры в СМИ часто писали об интересе к вам со стороны таких команд, как "Анжи" и "Локомотив". Насколько правдива была эта информация?

– У меня были разные предложения от российских команд, но в итоге не сложилось.