Роналдинью: "Анжи" и "Локомотив"? У меня были предложения от российских команд"

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдинью в интервью "Известиям" отметил, что у него были предложения от российских команд. Также он подчеркнул, что не согласился бы стать функционером в одном из клубов восточной Европы, как Диего Марадона.
– Недавно Диего Марадона стал председателем правления брестского "Динамо". Вам было бы интересно поработать функционером в одном из клубов восточной Европы?
– Нет, спасибо, это не для меня (улыбается).
– Во время вашей игровой карьеры в СМИ часто писали об интересе к вам со стороны таких команд, как "Анжи" и "Локомотив". Насколько правдива была эта информация?
– У меня были разные предложения от российских команд, но в итоге не сложилось.
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https://iz.ru/746829/sevastian-terletckii-timur-ganeev/ronaldino-my-zhdem-ot-rossii-tolko-tepla