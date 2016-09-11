Ромулу: "Спартак" справляется с "Локомотивом" и без Фернанду"

Полузащитник "Спартака" Ромулу в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" считает, что потеря Фернанду не повлияла на игру красно-белых. Хавбек уверен, что спартаковцы сумеют одержать победу в этой встрече.

- Потеря Фернанду? Вы видите, что мы справляемся и без него, - сказал Ромулу в эфире телеканала "Наш футбол". - Боремся, выполняем поставленные задачи. Перед нами стояла цель - забить мяч и довести игру до победы. Маурисиу? Думаю, что он справляется с задачами, как и все игроки "Спартака". Думаю, что с таким настроем нам удастся довести матч до победы.