17:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ромулу: "Спартак" справляется с "Локомотивом" и без Фернанду"

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Полузащитник "Спартака" Ромулу в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" считает, что потеря Фернанду не повлияла на игру красно-белых. Хавбек уверен, что спартаковцы сумеют одержать победу в этой встрече.  

- Потеря Фернанду? Вы видите, что мы справляемся и без него, - сказал Ромулу в эфире телеканала "Наш футбол". - Боремся, выполняем поставленные задачи. Перед нами стояла цель - забить мяч и довести игру до победы. Маурисиу? Думаю, что он справляется с задачами, как и все игроки "Спартака". Думаю, что с таким настроем нам удастся довести матч до победы.

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