Ромулу: "С Каррерой говорю по-русски"

Полузащитник "Спартака" Ромулу сообщил, что уже вернулся к тренировкам в общей группе. Также бразилец выразил уверенность в том, что красно-белые могут стать чемпионами в нынешнем сезоне. Отметим, что интервью хавбек давал на русском языке.
– Я заболел чуть-чуть. Горло, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Ромулу. – Но сейчас нормально, тренировался в общей группе. Когда буду нужен тренеру – я готов.
– С Массимо Каррерой вы говорите по-итальянски, по-португальски или по-русски?
– По-русски. (Смеется.) Но вообще итальянский и испанский тоже. Я все понимаю чуть-чуть.
– Вы его понимаете?
– Да, чуть-чуть.
– А он вас?
– Да-да, понимает. (Смеется.)
– Вы учите русский?
– Немножко. Но когда приехал, вообще ничего не мог говорить. Хотя я не учу язык. Просто часто говорю с игроками на базе. Понимаю больше, чем могу сказать.
– Из ресторана уходите голодным?
– Нет, могу заказать. (Смеется.) Это не проблема. Можно просто показать.
– Что скажете болельщикам?
– Очень важна на поле поддержка болельщиков. Думаю, мы можем выиграть чемпионат.
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