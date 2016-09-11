Ромулу: "С Каррерой говорю по-русски"

Полузащитник "Спартака" Ромулу сообщил, что уже вернулся к тренировкам в общей группе. Также бразилец выразил уверенность в том, что красно-белые могут стать чемпионами в нынешнем сезоне. Отметим, что интервью хавбек давал на русском языке.

– Я заболел чуть-чуть. Горло, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Ромулу. – Но сейчас нормально, тренировался в общей группе. Когда буду нужен тренеру – я готов.

– С Массимо Каррерой вы говорите по-итальянски, по-португальски или по-русски?

– По-русски. (Смеется.) Но вообще итальянский и испанский тоже. Я все понимаю чуть-чуть.

– Вы его понимаете?

– Да, чуть-чуть.

– А он вас?

– Да-да, понимает. (Смеется.)

– Вы учите русский?

– Немножко. Но когда приехал, вообще ничего не мог говорить. Хотя я не учу язык. Просто часто говорю с игроками на базе. Понимаю больше, чем могу сказать.

– Из ресторана уходите голодным?

– Нет, могу заказать. (Смеется.) Это не проблема. Можно просто показать.

– Что скажете болельщикам?

– Очень важна на поле поддержка болельщиков. Думаю, мы можем выиграть чемпионат.