Романцева в матче "Зенит" - "Спартак" больше всего впечатлил судья

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев остался недоволен судейством в матче 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4). Ключевым стал эпизод с незафиксированным фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе. Арбитр не показал футболисту вторую желтую карточку, а в ответном матче питерцы заработали пенальти и забили четвертый мяч.

– Кто в этом матче произвел на вас наибольшее впечатление?

– Арбитр. С таким судейством "Зенит" может и Лигу чемпионов выиграть. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Романцева