Романцева в матче "Зенит" - "Спартак" больше всего впечатлил судья

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев остался недоволен судейством в матче 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4). Ключевым стал эпизод с незафиксированным фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе. Арбитр не показал футболисту вторую желтую карточку, а в ответном матче питерцы заработали пенальти и забили четвертый мяч.
– Кто в этом матче произвел на вас наибольшее впечатление?
– Арбитр. С таким судейством "Зенит" может и Лигу чемпионов выиграть. (Александр ЛЬВОВ)
alexniko77
совсем одичал на рыбалке: не в курсе, что зеня в ле играет
23:36
merniloskut
В Евролиге бамжам тоже помогают, достаточно вспомнить игру с евреями.
23:03
Aurochs
Седня персоны дгня это судьи подсуживавшие гинеру и мутко
22:50
bvb1987
клоун
22:45
shpasic
по-моему, этот же арбитр и оба матча против АЕКа судил. с другим бы - Спартак уже ЛЕ бы выиграл.
22:38
and0508
Сколько можно о Спартаке ...дайте им чемпионство .....
22:36