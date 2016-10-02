22:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Романцева в матче "Зенит" - "Спартак" больше всего впечатлил судья

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев остался недоволен судейством в матче 9-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:4). Ключевым стал эпизод с незафиксированным фолом Доменико Кришито на Квинси Промесе. Арбитр не показал футболисту вторую желтую карточку, а в ответном матче питерцы заработали пенальти и забили четвертый мяч.

– Кто в этом матче произвел на вас наибольшее впечатление?

– Арбитр. С таким судейством "Зенит" может и Лигу чемпионов выиграть. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Романцева

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КОММЕНТАРИИ (6)
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alexniko77

совсем одичал на рыбалке: не в курсе, что зеня в ле играет

23:36

merniloskut

В Евролиге бамжам тоже помогают, достаточно вспомнить игру с евреями.

23:03

Aurochs

Седня персоны дгня это судьи подсуживавшие гинеру и мутко

22:50

bvb1987

клоун

22:45

shpasic

по-моему, этот же арбитр и оба матча против АЕКа судил. с другим бы - Спартак уже ЛЕ бы выиграл.

22:38

and0508

Сколько можно о Спартаке ...дайте им чемпионство .....

22:36

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