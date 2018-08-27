Романцев выразил благодарность командам, сыгравшим с траурными повязками в память о Парамонове

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев выразил благодарность всем футболистам и командам, вышедшим на матчи 5-го тура чемпионата России с траурными повязками в память о ветеране красно-белых Алексее Парамонове. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

Четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" и победитель Олимпиады-56 в составе сборной страны скончался в пятницу на 94-м году жизни. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище.