16:37 | Футбол — РПЛ

Романцев выразил благодарность командам, сыгравшим с траурными повязками в память о Парамонове


Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев выразил благодарность всем футболистам и командам, вышедшим на матчи 5-го тура чемпионата России с траурными повязками в память о ветеране красно-белых Алексее Парамонове. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

Четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" и победитель Олимпиады-56 в составе сборной страны скончался в пятницу на 94-м году жизни.  Он был похоронен на Ваганьковском кладбище.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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