Романцев выразил благодарность командам, сыгравшим с траурными повязками в память о Парамонове

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев выразил благодарность всем футболистам и командам, вышедшим на матчи 5-го тура чемпионата России с траурными повязками в память о ветеране красно-белых Алексее Парамонове. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.
Четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" и победитель Олимпиады-56 в составе сборной страны скончался в пятницу на 94-м году жизни. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище.
Олег Иванович Романцев и ветераны выражают благодарность всем футболистам и командам, вышедшим на матчи 5-го тура @rfpl с траурными повязками в память о легенде #Спартак’а Алексее Александровиче Парамонове. pic.twitter.com/FEjgpvjjcP– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 августа 2018 г.