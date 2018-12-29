Романцев собирается присутствовать на каждом матче "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев заявил, что собирается посетить все матчи красно-белых во второй половине сезона. Он также отметил, что футбол Олега Кононова - очень зрелищный, но нужно время, чтобы его поставить.

– Нынешний тренер "Спартака", Олег Кононов, проповедует как раз тот футбол, в который играли вы сами, который вы прививали своим подопечным. Верите ли вы, что он сумеет поставить этот футбол в команде?

– Конечно, нужно время. Это очень зрелищный футбол, который я люблю смотреть и сам пытался в него играть. Он долго ставится, нужно несколько месяцев. Надежда большая на то, что удачно пройдут сборы, и мы увидим играющую команду, - сказал Романцев в интервью пресс-службе клуба.

Да, конечно, лыжную подготовку никто не отменял. Но соединить физическую подготовку с уровнем мастерства ребят, которые играют и в пас, и стенки, и забегания, про которые уже начали немного забывать. Все же это очень грозное оружие, против него нет обороны, можно так сказать. Думаю, что если эта игра получится, то мы добьемся результата.

– Мы сейчас не на первом месте и за нами никто не гонится – в этом есть и ваша вина. Вы давно не были на стадионе. Вы непременно должны исправить ситуацию.

– Это сто процентов. Я посмотрел календарь, все поездки. Я отметил все мероприятия на стадионе и буду на каждом матче с большим удовольствием. К сожалению, от меня ничего не зависит, но я буду на стадионе.

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