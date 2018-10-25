Романцев - о Кокорине и Мамаеве: "Ребят поразила бацилла больших денег"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" высказался об инциденте с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Оба игрока были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка"

- Несколько слов еще об одной проблеме нашего футбола, которую обнажила недавняя грустная, но поучительная история с участием Кокорина и Мамаева. Думаю, причина здесь в одном – в том, что этих ребят поразила бацилла больших денег. Так вот, эта зараза и должна их вылечить.

Пусть год переводят зарплату в детские дома, ездят туда, проводят с детишками тренировки. И пусть играют, хотя футболисты они, на мой взгляд, средненькие. Именно так искупают свои проступки, но только не в тюрьме. Поверьте, лучше они там не станут. А еще пусть помогают хосписам, малоимущим – пользы больше будет. Глядишь, вновь завоюют уважение простого народа и болельщиков.

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