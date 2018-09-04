Романцев - о Каррере: "Совета ему у меня никакого нет, только пожелание – побеждать"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью с "СЭ" рассказал, что у него нет советов для Массимо Карреры. Также он высказал мнение по поводу иностранных тренеров: по его мнению, важно говорить с игроками на одном языке, так как переводчик может перевести неправильно.

- Я против тренеров-легионеров. Однозначно. Когда разговариваешь с игроками, порой думаешь не просто о том, как лучше фразу построить, но и ударение на какой слог сделать. А переводчик может как угодно же перевести... И мало того, что я перед матчем смотрел до десятка игр соперника, но надо было обработать, переварить всю эту информацию. Понять, что именно мне говорить футболистам, что им понадобится. Это тоже была большая работа. Я же информацию просеивал. Каждый раз думал: вот эти сведения нужны? Чем они могут помочь? Да, пожалуй, ничем. А вот этот нюанс ребятам надо рассказать – он может понадобиться, повториться в игре.

У "Спартака" – тренер легионер? Раз пока есть результат, то почему бы и нет. Как говорят англичане: "Его величество результат – самое главное". Можно проиграть при хорошей игре. И можно победить при плохой. Я предпочитаю второй вариант. С Массимо Каррерой мы были представлены друг другу, но не общались. Я на итальянском не говорю. Нет, поговорить с ним не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? А переводчикам я не верю. Совета у меня ему никакого нет. Есть только пожелание – побеждать. Илья АНДРЕЕВ)