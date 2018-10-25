Романцев - о Каррере: "Поражает, что за два года итальянец освоил великий и могучий на уровне "спа-си-бо" и "как де-ля?"

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" рассказал, что для него нет ничего удивительного в увольнении Массимо Карреры. Он также добавил, что его поражает тот факт, что итальянец за два года так и не освоил русский язык.

– Первое, что вспомнилось, когда разгорелся весь этот сыр-бор с отставкой Карреры, так это с горечью произнесенные Иисусом слова: "Нет пророка в своем отечестве!" По отношении ко всему происходящему сейчас со "Спартаком" – это именно так. Не знаю всех нюансов случившегося, но в футболе есть одно неписаное правило: нет результатов – с тренером расстаются.

Да и закон, согласно которому выигрывает команда, а проигрывает тренер, никто не отменял. Для меня в этом нет ничего удивительного. А вот то, что за два года итальянец освоил великий и могучий на уровне "спа-си-бо" и "как де-ля?", просто поражает. Это как же надо не уважать страну и тех, с кем ты в ней работаешь, чтобы общаться с ними через переводчика?

На мой взгляд, это непрофессионально и в какой-то момент должно было обязательно сказаться. В свое время, проведя неделю в "Депортиво", я понял, что без испанского не сумею работать так, чтобы добиться с командой больших побед. И уехал домой.

"Назначение Карреры было ошибкой!" Романцев идет против течения