Романцев назвал самые памятные матчи между "Спартаком" и "Динамо"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что самым запоминающимся матчем против "Динамо" для ного является дерби 1991 года, завершившееся со счетом 7:1. 13 мая команды встретятся в 30-м туре чемпионата России.

– А какое из дерби хранит память Романцева-тренера?

– Пожалуй, то, что состоялось в сентябре 1991-го в Лужниках. В тот вечер у нас получалось все. И лишь первые полчаса на поле было еще какое-то подобие равновесия сил. А потом мы смяли команду моего друга Валерия Газаева. Да и счет, как говорят в Одессе, был "нарядный" – 7:1! Три гола Сметанину забил защитник Димка Попов. А сияющий от счастья Николай Петрович, воспользовавшись паузой в раздевалке, после матча произнес: "Нет слов!".

– Но было ведь в вашей биографии еще одно уникальное дерби, в котором Романцеву была поставлена задача не проиграть… "Спартаку".

– Это случилось уже почти на закате тренерской карьеры, которую, волею судьбы, я завершал в "Динамо". В том сезоне оно впервые в истории могло вылететь в первую лигу. И за три тура до конца сезона-2004 я все-таки дал согласие возглавить команду. Так получилось, что в матче со "Спартаком" для сохранения прописки нам хватало очка. И не видать бы его, если бы не Максим Левицкий, который при счете 1:1 вытащил мертвый мяч после удара головой Пьяновича. А напомнил о себе "Спартаку" Володя Бесчастных, который в той встрече забил первый гол. Такое тоже не забывается… (Александр ЛЬВОВ)

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