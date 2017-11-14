Роман Зобнин: "Жду с нетерпением, когда выйду на поле в матче!"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после первой тренировке в основной группе после травмы крестообразной связки сказал, что планирует набирать форму через игры. Также хавбек отметил, что не будет смотреть запись операции на колене до завершения карьеры.

Напомним, Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава".

- Чувствую себя прекрасно, – цитирует официальный сайт "Спартака" Зобнина. - Очень рад, что наконец-то работаю на равных со всеми. Жду с нетерпением, когда выйду на поле в матче! Пока, естественно, сложно сказать, в оптимальных ли кондициях нахожусь. Это покажут игры. Форму буду набирать через них.

- Вы пропустили почти полгода. Наверняка непросто было все это время наблюдать за матчами команды с трибуны…

- Да, но, знаете, через все нужно пройти в жизни, как говорится. Постоянно следил за партнерами, смотрел все игры и был в курсе всех дел команды. Самым сложным после операции для меня был первый месяц. Потом становилось все легче и легче. Тренировался, старался восстановиться как можно скорее. Очень ждал того момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй. Смотрел на колено: разочаровывался, если оно было опухшим, радовался, когда опухоль спадала и боль исчезала. Что ж, такая интересная жизнь у меня… Самое главное, что уже травму залечил.

- Вы восстановились раньше ожидаемых сроков. Скорее вернуться в строй помогла поддержка близких и болельщиков?

- Конечно. Спасибо им за это большое! Мне много людей писали и звонили. Было приятно. Еще очень помогли близкие – родители и жена. Вместе мы все прошли. Знаете, после операции нам дали диск с записью процесса. Он длился сорок - сорок пять минут. Как-то мы были дома, я сидел с сыном Робертом. Жена куда-то отошла. Смотрю, ее нет уже где-то полчаса. Потом возвращается, вся такая серьезная: "Посмотрела, что врачи с твоим коленом делали… Они же просто ювелиры. Ну и ты, конечно, молодец. Уже бегаешь, бьешь по воротам, быстро идешь на поправку. Пока наблюдала за операцией, думала: это же ужас вообще, как собираешься играть?.. Но у тебя, слава богу, получается восстановиться". А сам я запись с диска не смотрел. И точно не планирую делать это до завершения своей футбольной карьеры. Не хочу.

В 17-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 18 ноября. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.