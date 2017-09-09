Роман Зобнин: "Жду победы "Спартака" над "Рубином"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что пока не готов тренироваться в общей группе. Напомним, что хавбек получил повреждение 5 июня в товарищеском матче за сборную России против Венгрии (3:0). У футболиста были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
– Традиционный вопрос: как ваше здоровье?
– Хорошо!
– Вартапетов вчера сказал, что вы рветесь уже в бой, но задача "Спартака" – сдерживать пока вас. Так и есть?
– Я не готов сейчас тренироваться в общей группе. Еще точно месяц буду заниматься и восстанавливаться именно так.
– Сегодня вечером на матч с "Рубином" пойдете?
– Да.
– Какие ожидания?
– Как и всегда, жду победы. Буду болеть за команду. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Отметим, что матч 9-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" состоится сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Зобнин про новые Лужники и своё здоровье. pic.twitter.com/x20KGqjBxG– Mike Goncharov (@gribo4ki) 9 сентября 2017 г.
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