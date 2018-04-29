Роман Зобнин: "Закончился ли кризис? Давайте говорить об этом после "Динамо"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Амкаром" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России заметил, что главной задачей во встрече было не пропустить, поэтому команда больше играла от обороны, передает из Перми корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также хавбек выразил мнение, что еще не набрал оптимальную форму после травмы, если сравнивать с прошлым сезоном.

– Сегодня "Спартак" победил, прервав серию из трех неудач подряд. На душе отлегло?

– Можно и так сказать. Самое главное сейчас – это три очка. У нас имелось напряжение в команде, все прекрасно понимали, что нужно добиваться победы, чтобы продолжать бороться за второе место. Мы сегодня действовали больше от обороны, с оглядкой на свои ворота, не лезли вперед всеми силами. В первом тайме вообще вышли с пятью защитниками и тремя центральными хавбеками. Главной задачей сегодня было – не пропустить.

– Вы сегодня снова сменили несколько позиций, во втором тайме стали играть на правом фланге атаки. Как вам роль универсального футболиста?

– Да я уже привык на самом деле. Особой разницы нет, где играть. И в центре комфортно, и справа никаких сложностей не испытывал.

– Можно ли сказать, что после травмы колена вы уже набрали оптимальные кондиции?

– Если сравнивать с концовкой прошлого сезона, то пока еще не набрал. Это мое мнение.

– Кризис "Спартака" преодолен?

– Мне кажется, говорить об этом следует после "Ростова". Или даже после "Динамо".

"Спартак" выиграл в Перми. Дальше станет проще?