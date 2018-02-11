Роман Зобнин: "Забивать за "Спартак" проще, чем управлять самолетом"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, которому сегодня исполнилось 24 года, рассказал о своих пожеланиях и отметил, что хотел бы достойно завершить чемпионат России. Хавбека перед началом сегодняшней тренировки команда поздравила с днем рождения.
– Для меня все радости и огорчения на футбольном поле связаны с командой. Поэтому хочу, чтобы "Спартак" добился максимальных результатов, - приводит официальный сайт клуба слова Зобнина. - Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат.
– Известно, что вы выросли в семье летчика. И брат ваш пошел по стопам отца. А вы стали футболистом, о чем, по вашим словам, мечтали с детства. Откройте в день рождения секрет – почему?
– По той простой причине, что я, еще когда был мальчишкой и гонял мяч во дворе, пришел к выводу: играть в футбол и забивать мячи в ворота соперника проще, чем управлять самолетом. Особенно если играешь за "Спартак"!
⚽️ Роман Зобнин: "Забить в составе #Спартак’а проще, чем управлять самолетом" ✈️– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 февраля 2018 г.
Перед началом тренировки команда поздравила с двадцатичетырехлетием полузащитника Романа Зобнина. #Day2 в Сочи ☀️. Рассказываем 🏋️♂️👉 https://t.co/DQqV6iVoNJ#КрасноБелыеСочи pic.twitter.com/7xnPvA3Q5v
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-02-11-roman_zobnin_zabit_v_sostave_spartaka_proshche_chem_upravlyat_samoletom/
Igrok Igorek
Проще, чем... много чего можно перечислить, только Шатову не говори.
14:13
guy1984
"без мозгов, считай калека"
13:51
Serenky25
Ну молодец признал. Не то, что у станка "фигней маятся",а ОНИ ПАШУТ (Шатов)
13:21
баламошка
Это если против Ливерпуля не играть.
13:12