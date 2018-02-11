Роман Зобнин: "Забивать за "Спартак" проще, чем управлять самолетом"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, которому сегодня исполнилось 24 года, рассказал о своих пожеланиях и отметил, что хотел бы достойно завершить чемпионат России. Хавбека перед началом сегодняшней тренировки команда поздравила с днем рождения.

– Для меня все радости и огорчения на футбольном поле связаны с командой. Поэтому хочу, чтобы "Спартак" добился максимальных результатов, - приводит официальный сайт клуба слова Зобнина. - Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат.

– Известно, что вы выросли в семье летчика. И брат ваш пошел по стопам отца. А вы стали футболистом, о чем, по вашим словам, мечтали с детства. Откройте в день рождения секрет – почему?

– По той простой причине, что я, еще когда был мальчишкой и гонял мяч во дворе, пришел к выводу: играть в футбол и забивать мячи в ворота соперника проще, чем управлять самолетом. Особенно если играешь за "Спартак"!