12:46 | Футбол — РФПЛ

Роман Зобнин: "Забивать за "Спартак" проще, чем управлять самолетом"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, которому сегодня исполнилось 24 года, рассказал о своих пожеланиях и отметил, что хотел бы достойно завершить чемпионат России. Хавбека перед началом сегодняшней тренировки команда поздравила с днем рождения.

– Для меня все радости и огорчения на футбольном поле связаны с командой. Поэтому хочу, чтобы "Спартак" добился максимальных результатов, - приводит официальный сайт клуба слова Зобнина. - Мечтаю как можно дальше вместе с партнерами пройти в Лиге Европы, выиграть Кубок России, достойно завершить чемпионат.

Известно, что вы выросли в семье летчика. И брат ваш пошел по стопам отца. А вы стали футболистом, о чем, по вашим словам, мечтали с детства. Откройте в день рождения секрет – почему?

– По той простой причине, что я, еще когда был мальчишкой и гонял мяч во дворе, пришел к выводу: играть в футбол и забивать мячи в ворота соперника проще, чем управлять самолетом. Особенно если играешь за "Спартак"!

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-02-11-roman_zobnin_zabit_v_sostave_spartaka_proshche_chem_upravlyat_samoletom/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Igrok Igorek

Проще, чем... много чего можно перечислить, только Шатову не говори.

14:13

guy1984

"без мозгов, считай калека"

13:51

Serenky25

Ну молодец признал. Не то, что у станка "фигней маятся",а ОНИ ПАШУТ (Шатов)

13:21

баламошка

Это если против Ливерпуля не играть.

13:12

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