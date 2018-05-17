Роман Зобнин: "За Ташаевым будут охотиться все топ-клубы. Хочу, чтобы он перешел в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от чемпионата мира. По его словам, Александр Ташаев - талантливый игрок и дорос до национальной команды.
- Сейчас уже все мысли о сборной?
- Да, нужно быстрее настраиваться на важнейший турнир. Для всех ребят он может стать шагом вперед. Ждал увидеть в списке свою фамилию, и я ее там увидел. Рад, что попал в сборную.
- Попал в нее и Ташаев. Вы с ним вместе играли в "Динамо". Как вам его прогресс?
- Саша талантливый парень, давно его знаю. Он дорос до сборной - и это уже очень высокая точка. А если еще и заиграет в национальной команде, спрос других клубов на него еще возрастет. Думаю, все клуб топ-5 будут за ним охотиться.
- А вам хотелось бы увидеть его в "Спартаке"?
- Конечно. Нам нужны российские игроки. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Sandy45
Вот вам и лимит. Ташаев и Зобнин- нарасхват... Не будь лимита- в ФНЛ бы всю жизнь играли.
17:01