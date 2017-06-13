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Роман Зобнин: "Всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идем наверх!"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в своем Инстаграме опубликовал фотографию после операции. Футболист поблагодарил всех за слова поддержки.

- Все хорошо, всем всем всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идем наверх! - написал Зобнин.

Напомним, что в понедельник вечером Зобнину была сделана операция. Операция прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего игрока составит около шести месяцев. Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0).

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