Роман Зобнин: "Вернусь в общую группу через месяц-полтора"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о том, что он недавно летал в Рим, где его осматривали врачи. По его словам, он встретился со своим одноклубником Артемом Тимофеевым, который летал туда на операцию.

- Вы недавно летали в Рим. С чем это связано?

- Там был осмотр и тесты. Меня доктор смотрел. Измеряли силу, бег. Врач сказал, что все хорошо, чтобы я продолжал так же заниматься. Кстати, Тимофеева проводил. Он как раз летел на операцию, а я двадцать третьего августа был там на осмотре. Мы встретились в Италии.

- Как у него дела?

- Я с ним каждый день общаюсь, мы на связи. У него ко мне много вопросов, потому что я через это все прошел. У Артема все хорошо, восстанавливается. Сегодня у него седьмой день после операции. Проблемы, конечно, есть. У меня они тоже были, но ничего страшного, все по плану.

- Когда вы можете вернуться в общую группу?

- Точно не смогу сказать. Возможно, через месяц-полтора. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)