Роман Зобнин: "В детстве кумиром был Анри"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин сказал, что переквалифицировался из нападающего в хавбека, чтобы избежать критики за низкую результативность. Игрок красно-белых отметил, что спокойно отнесется к тому, если его сын захочет стать футболистом.

- Кем вы хотели стать в детстве?

- Хотел стать футболистом. Как пошел по этому пути, так и иду, - цитирует официальный сайт РФС Зобнина.

- Как вы из нападающего перешли в полузащитники?

- Когда нападающий не забивает три-четыре игры, то его начинают критиковать, поэтому я ушел куда-то поглубже, чтобы избежать критики.

- У вас был кумир в детстве?

- Да, Тьерри Анри.

- У вас есть сын Роберт. Как выбрали имя и как отнесетесь к тому, если он станет футболистом?

- Имя выбрала жена. Если захочет стать футболистом, то пожалуйста, но это тяжелый путь. Могу дать пример: мы становились чемпионами России каждый год в академии Тольятти, но из того состава никого не могу назвать, кто бы сейчас играл на высоком уровне.