20:29 | Футбол — РФПЛ

Роман Зобнин: "Типичная ситуация, когда играет явный аутсайдер и фаворит"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в перерыве матча 27-го тура РФПЛ против "Ахмата" подчеркнул, что его команда часто теряла мяч в первом тайме. После 45 минут красно-белые проигрывают 0:2.

– Нас ловят на контратаках, - сказал в эфире канала "Наш футбол" Зобнин. - Типичная ситуация, когда играет явный аутсайдер и фаворит. Не нужно терять мячи в простых ситуациях. Стараться создавать моменты, не понятно как. Сами все видите.

– Впереди у "Спартака" мало что получается. Это следствие того, что "Ахмат" плотно обороняется?

– Да.

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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hant64

Судя по счёту, фаворит в этой игре Ахмат. Или, даже когда "бумажный фаворит" летит 0:3, он всё равно остаётся фаворитом? Зобнин, учись играть в футбол, а языком чесать каждый может...

21:21

_Я_против_Астротерфа_

Волера верим))))))))))))))))))

21:06

teKilla

Просто Рамзан очень хочет оставить Грозный в ПЛ

20:52

old grumbler

Не важно кто фаворит до матча, важно какой счет на табло и в чью пользу!!!

20:51

hypervision

Тупое надменное животное

20:44

Pretender

Не надо бить по мячу. Играть в футбол тоже не надо. Контракты подписаны? Денюшки капают? Этого достаточно. Учитесь жить.

20:43

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

клинический идиот. такой и счет.

20:42

qwantin

все правильно сказал - фаворит ловит аутсайдера на контратаках...

20:40

resifi

Ну ка поясни - кто фаворит , а кто аутсайдер?

20:36

эстонский армеец

Красно-белый аутсайдер!))

20:34

Знаток1964

Ахмат свои моменты реализует, а Зобнин по мячу нормально ударить не может.

20:33

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