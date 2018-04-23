Роман Зобнин: "Типичная ситуация, когда играет явный аутсайдер и фаворит"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в перерыве матча 27-го тура РФПЛ против "Ахмата" подчеркнул, что его команда часто теряла мяч в первом тайме. После 45 минут красно-белые проигрывают 0:2.

– Нас ловят на контратаках, - сказал в эфире канала "Наш футбол" Зобнин. - Типичная ситуация, когда играет явный аутсайдер и фаворит. Не нужно терять мячи в простых ситуациях. Стараться создавать моменты, не понятно как. Сами все видите.

– Впереди у "Спартака" мало что получается. Это следствие того, что "Ахмат" плотно обороняется?

– Да.

Текстовая трансляция матча "Спартак" – "Ахмат"