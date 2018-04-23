Роман Зобнин: "Типичная ситуация, когда играет явный аутсайдер и фаворит"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в перерыве матча 27-го тура РФПЛ против "Ахмата" подчеркнул, что его команда часто теряла мяч в первом тайме. После 45 минут красно-белые проигрывают 0:2.
– Нас ловят на контратаках, - сказал в эфире канала "Наш футбол" Зобнин. - Типичная ситуация, когда играет явный аутсайдер и фаворит. Не нужно терять мячи в простых ситуациях. Стараться создавать моменты, не понятно как. Сами все видите.
– Впереди у "Спартака" мало что получается. Это следствие того, что "Ахмат" плотно обороняется?
– Да.
hant64
Судя по счёту, фаворит в этой игре Ахмат. Или, даже когда "бумажный фаворит" летит 0:3, он всё равно остаётся фаворитом? Зобнин, учись играть в футбол, а языком чесать каждый может...
21:21
_Я_против_Астротерфа_
Волера верим))))))))))))))))))
21:06
teKilla
Просто Рамзан очень хочет оставить Грозный в ПЛ
20:52
old grumbler
Не важно кто фаворит до матча, важно какой счет на табло и в чью пользу!!!
20:51
hypervision
Тупое надменное животное
20:44
Pretender
Не надо бить по мячу. Играть в футбол тоже не надо. Контракты подписаны? Денюшки капают? Этого достаточно. Учитесь жить.
20:43
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
клинический идиот. такой и счет.
20:42
qwantin
все правильно сказал - фаворит ловит аутсайдера на контратаках...
20:40
resifi
Ну ка поясни - кто фаворит , а кто аутсайдер?
20:36
эстонский армеец
Красно-белый аутсайдер!))
20:34
Знаток1964
Ахмат свои моменты реализует, а Зобнин по мячу нормально ударить не может.
20:33